Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (17.05.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Verpackungsspezialisten Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) unter die Lupe.Zwei interessante charttechnische Weichenstellungen habe die Gerresheimer-Aktie zuletzt vorgenommen: Auf die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 72,53 EUR) sei jüngst der Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 73,29 EUR) gefolgt. Damit könne die Atempause der letzten drei Monate unter dem Strich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters rücke die Widerstandszone aus den Hochpunkten der letzten anderthalb Jahre zwischen 76,62 EUR und 77,37 EUR in den Fokus. Das rechnerische Kursziel von rund 80 EUR - abgeleitet aus der beschriebenen Flagge - lasse perspektivisch sogar auf ein Lüften dieses "Deckels" schließen, der sich in den letzten 18 Monaten vielfach als unüberbrückbare Hürde erwiesen habe. Rückenwind komme aktuell vonseiten des trendfolgenden MACD, der gerade ein positives Schnittmuster geliefert habe.Besonders hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt allerdings den Bruch des Abwärtstrends seit August 2015 im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy (27 Wochen). Um die Chance auf neue Rekordstände zu erhalten, sollte das Papier in Zukunft nicht mehr unter den oben genannten gleitenden Durchschnitt zurückfallen. (Analyse vom 17.05.2017)Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:74,70 EUR -0,04% (17.05.2017, 11:12)