Tradegate-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:

72,64 EUR +0,06% (17.02.2017, 12:25)



ISIN Gerresheimer-Aktie:

DE000A0LD6E6



WKN Gerresheimer-Aktie:

A0LD6E



Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GXI



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Gerresheimer-Aktie:

GRRMF



Kurzprofil Gerresheimer AG:



Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: GRRMF) ist ein weltweit führender Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie. Mit Spezialprodukten aus Glas und Kunststoff trägt das Unternehmen zu Gesundheit und Wohlbefinden bei. Gerresheimer ist weltweit vertreten und produziert mit seinen 11.000 Mitarbeitern dort, wo seine Kunden und Märkte sind. Mit über 40 Werken in Europa, Nord- und Süd-Amerika und Asien erwirtschaftet Gerresheimer einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Das breite Angebotsspektrum umfasst pharmazeutische Verpackungen sowie Produkte zur einfachen und sicheren Verabreichung von Medikamenten: Insulin-Pens, Inhalatoren, vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen, Ampullen, Flaschen und Behältnisse für flüssige und feste Medikamente mit Verschluss- und Sicherheitssystemen sowie Verpackungen für die Kosmetikindustrie. (17.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Gerresheimer-Aktienanalyse von Aktienanalyst David Adlington von J.P. Morgan:David Adlington, Aktienanalyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF).Ferner stehe das Wertpapier auf der "Analyst Focus List" von J.P. Morgan. Der Ausblick des Unternehmens auf das neue Geschäftsjahr sollte nicht zu deutlichen Veränderungen der Konsensschätzungen führen, so der Analyst. Nach einem verhaltenen Start sollte die Dynamik im Jahresverlauf zunehmen.David Adlington, Aktienanalyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Sektorstudie das "overweight"-Votum für die Gerresheimer-Aktie bestätigt. Das Kursziel sei von 94,00 auf 94,10 Euro erhöht worden. (Analyse vom 17.02.2017)Xetra-Aktienkurs Gerresheimer-Aktie:72,65 EUR +0,28% (17.02.2017, 12:22)