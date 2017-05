Börse Frankfurt-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

852,899 EUR +0,99% (23.05.2017, 09:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Georg Fischer-Aktie:

CHF 930,00 +1,42% (23.05.2017, 09:56)



ISIN Georg Fischer-Aktie:

CH0001752309



WKN Georg Fischer-Aktie:

851082



Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

GFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Georg Fischer-Aktie:

FI-N



Kurzprofil Georg Fischer AG:



Georg Fischer (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) setzt als Industriekonzern Maßstäbe und orientiert sich mit einer schlüssigen Strategie an langfristig gültigen Werten. Diese Verantwortung umfasst auch finanzielle Transparenz und offene Kommunikation, soziale Verantwortung als Arbeitgeber und in der Gemeinschaft sowie ein gelebtes Umweltbewusstsein. (23.05.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Georg Fischer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Georg Fischer AG (ISIN: CH0001752309, WKN: 851082, Ticker-Symbol: GFIN, SIX Swiss Ex: FI-N) mit einer Kaufempfehlung wieder in die Bewertung auf.Die gemeinsame Fertigungsanlage mit Linamar in den USA (Fertigstellung voraussichtlich Ende 2017) könnte Georg Fischer Zugang zur Kundenbasis von Linamar verschaffen, darunter die "Big Three", deren Fahrzeuge leichter werden müssten. Auch in China steige aufgrund der Nachfrage nach größeren Fahrzeugen der Bedarf an Leichtmetallteilen. Zudem könnte Georg Fischer Automotive sein Know-how in diesem Bereich sowie sein breites Kundenportfolio nutzen, um im margenstarken Markt für Elektroautos Fuß zu fassen.Die hohe Nachfrage nach industrieller Wasseraufbereitung, innovative Lösungen bei Gebäudetechnologie (Roll-out von Cool-Fit) und neue Märkte (Schiffsbau mit Großauftrag von STX) könnten die Schwäche im Bausektor (v.a. in China) und die Stagnation im Versorgungssegment ausgleichen.Die Division Machining habe sich erfolgreich in weniger zyklische Endmärkte diversifiziert (wie ICT, Medizintechnik und Luft- und Raumfahrt). Zudem würden sich die Kapazitäten von Georg Fischer in den Bereichen Lasertechnologie und Werkzeugmaschinen langsam von reiner Lasertexturierung auf die funktionale Oberflächenbearbeitung verlagern, was neue Chancen eröffne.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Georg Fischer-Aktie mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 1.100,00. (Analyse vom 23.05.2017)Börsenplätze Georg Fischer-Aktie: