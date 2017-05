ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (16.05.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Das Nettoergebnis sei mit 535 (Vj.: 588) Mio. Euro in Q1 wegen der Einmaleffekte rund 8% hinter der Erwartung zurückgeblieben, während das operative Ergebnis mit 1,21 (Vj.: 1,16) Mrd. Euro im Rahmen der Erwartung gelegen habe. Die Solvabilitätsquote (Solvency II) habe sich zum 31.03.2017 leicht auf 178% (31.12.2016:177%) verbessert, habe damit im Branchenvergleich jedoch nach wie vor auf einem unterdurchschnittlichen Niveau gelegen. Das Unternehmen habe im Rahmen der Zahlenbekanntgabe für die nächsten Jahre einen verstärkten Fokus auf das Asset Management angekündigt. Demnach sollten die Assets under Management von aktuell 446 Mrd. Euro auf über 500 Mrd. Euro 2020 wachsen und das Nettoergebnis auf 300 (2016: 84) Mio. Euro steigen (u.a. durch höhere Allokation zu alternativen Kapitalanlagen). Damit gehe Generali den umgekehrten Weg zu AXA, die letztlich angekündigt habe, den US-Teil ihrer Vermögensverwaltung an die Börse bringen zu wollen.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Generali-Aktie, deren Kurspotenzial durch das aktuelle Bewertungsniveau begrenzt ist, weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel sei von 15,00 Euro auf 15,50 Euro angehoben worden. (Analyse vom 16.05.2017)Xetra-Aktienkurs Generali-Aktie:14,905 EUR (15.05.2017)Tradegate-Aktienkurs Generali-Aktie:14,814 EUR (15.05.2017)