Xetra-Aktienkurs Generali-Aktie:

15,19 EUR -0,16% (24.11.2017, 09:07)



ISIN Generali-Aktie:

IT0000062072



WKN Generali-Aktie:

850312



Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ASG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Generali-Aktie:

ARZGF



Kurzprofil Assicurazioni Generali S.p.A.:



Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF) ist ein führendes Versicherungsunternehmen, das weltweit tätig ist. Der Konzern und seine Tochterunternehmen bieten sowohl Privat- als auch Firmenkunden umfassenden Versicherungsschutz und renditestarke Finanzdienstleistungen mit einer wettbewerbsorientierten Produktpalette. Angeboten werden private und gewerbliche Sachversicherungen, Lebens-, Risiko- und Vorsorgeversicherungen, Kranken- und Rechtsschutzversicherungen sowie Beratungsleistungen zum Vermögensaufbau.



Zur Generali-Gruppe gehört eine Vielzahl von Unternehmen, darunter AachenMünchener, CosmosDirekt, Central, Envivas, Badenia, Dialog und Advocard. In Europa gilt Generali als führend im Direktverkauf von Versicherungen. Als zentrale Vertriebskanäle gelten Telefon und Internet. (24.11.2017/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Generali-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungsunternehmens Assicurazioni Generali S.p.A. (ISIN: IT0000062072, WKN: 850312, Ticker-Symbol: ASG, NASDAQ OTC-Symbol: ARZGF).Die Zahlen für das abgelaufene Quartal hätten etwas unterhalb der Erwartungen (Bloomberg) gelegen, seien aber im Vergleich zu anderen Versicherern immerhin im positiven Bereich gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Belastungen aus den jüngsten Naturkatastrophen seien geringer ausgefallen als bei manchem Peergroup-Unternehmen. Dennoch sei eine Korrektur der bisherigen NORD LB-Schätzungen für die Jahre 2017ff unerlässlich. Die aktuellen Herausforderungen dürften auch die zukünftigen Herausforderungen sein: Prozessautomatisierung/-optimierung, Umstrukturierungen, Digitalisierung sowie die Kapitalanlage im niedrigen Zinsumfeld würden Generali wie auch die Branche weiterhin beschäftigen. Insofern dürfte eine positive Kursfantasie auf aktuellem Bewertungsniveau eher begrenzt sein.Volker Sack, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Generali-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 15,50 Euro. (Analyse vom 24.11.2017)