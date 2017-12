Tradegate-Aktienkurs General Motors-Aktie:

35,91 Euro -0,77% (01.12.2017, 11:56)



NYSE-Aktienkurs General Motors-Aktie:

USD 43,09 +0,00% (01.12.2017, 14:41)



ISIN General Motors-Aktie:

US37045V1008



WKN General Motors-Aktie:

A1C9CM



Ticker-Symbol General Motors-Aktie Deutschland:

8GM



NYSE-Ticker-Symbol General Motors-Aktie:

GM



Kurzprofil General Motors Co.:



General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) gehört zu den weltweit größten Automobilherstellern. In Zusammenarbeit mit Partner produziert der US-amerikanische Autokonzern Fahrzeuge und Transporter in 30 Ländern der Welt. Zum Konzern gehören die Marken Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Alpheon, Baojun, Vauxhall sowie Wuling. (01.12.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Motors-Aktienanalyse von Analyst Rod Lache von Deutsche Bank:Aktienanalyst Rod Lache von Deutsche Bank empfiehlt die Aktien des US-Autokonzerns General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Wenn die Pläne von General Motors Co. zur autonomen Mobilität Wirklichkeit würden, könnten die Auswirkungen auf viele Industriezweige ein erhebliches Ausmaß annehmen, so die Analysten von Deutsche Bank.Nach Ansicht des Analysten Rod Lache sei erst ein kleiner Teil des Mobilitätsgeschäfts im Aktienkurs eingepreist. Die autonome Mobilität werde im Bewertungsmodell gerade einmal mit 10 USD pro Aktie berücksichtigt. Aber alleine das US-Geschäft könnte konservativ geschätzt schon einen Wert von mindestens 20 USD haben. Auf globaler Basis sei ein Wert von 40 USD denkbar.Die Aktienanalysten der Deutschen Bank stufen in ihrer General Motors-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und veranschlagen ein Kursziel von 52,00 USD.Xetra-Aktienkurs General Motors-Aktie:36,31 Euro -3,80% (01.12.2017, 14:21)