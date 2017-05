Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

24,57 EUR -0,15% (26.05.2017, 17:35)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

27,41 USD -0,29% (26.05.2017, 17:45)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst John G. Inch von der Deutschen Bank:Analyst John G. Inch von der Deutschen Bank empfiehlt laut einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) weiterhin zu verkaufen.Die Analysten der Deutschen Bank zeigen sich von den Aussagen von General Electric Co. zu den Gewinnperspektiven in 2018 nicht überrascht. Das Unternehmen sei nun offiziell vom bisherigen EPS-Ziel für 2018 von "mehr als 2,00 USD" abgerückt. Ein härteres Marktumfeld sei als Begründung angeführt worden, obwohl die weltweite Konjunktur im letzten Jahr eine Stärkung erfahren habe.Die meisten Investoren hätten die Aufgabe der Gewinnplanung bereits erwartet. Analyst John G. Inch hält aber auch das nun kommunizierte Ziel von "maximal 2,00 USD" für unrealistisch, selbst wenn diese Marke das obere Ende der Planungsspanne repräsentiere.Angesichts der schwachen Gewinnqualität und der weiten Kluft zwischen Non Cash- und Cash-Earnings sei die GE-Aktie überbewertet.Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:24,54 EUR -1,33% (26.05.2017, 17:21)