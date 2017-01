NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

31,70 USD +0,03% (04.01.2017, 22:00)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot. (05.01.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von General Electric Co. (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE).Auf dem jährlichen Investorentag habe der US-Mischkonzern die Ziele für die Geschäftsjahre 2016 und 2018 bestätigt. Diermeier erachte die Ziele für realistisch. Das Dividendenvolumen (2017e vs. 2016e) bleibe unverändert, während die Aktienrückkäufe an Dynamik verlieren würden.Die Geschäftsentwicklung sollte von einer erstarkten US-Konjunktur gestützt werden. Dem stehe aber die Aufwertung des USD gegenüber. GE positioniere sich bei den Zukunftsthemen seiner Geschäftsfelder (u.a. Digitalisierung, 3D-Drucker). Angesichts des starken Gewinnwachstums (EPS 2017e vs. 2016e: +79%) halte Diermeier auch bei einem KGV 2017e von 28,0 nach wie vor einen deutlichen Kursanstieg für gerechtfertigt.