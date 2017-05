Tradegate-Aktienkurs General Electric-Aktie:

25,60 EUR -1,01% (15.05.2017, 14:50)



NYSE-Aktienkurs General Electric-Aktie:

28,11 USD -0,57% (15.05.2017, 14:53, vorbörslich)



ISIN General Electric-Aktie:

US3696041033



WKN General Electric-Aktie:

851144



Ticker-Symbol General Electric-Aktie Deutschland:

GEC



NYSE Ticker-Symbol General Electric-Aktie:

GE



Kurzprofil General Electric Co.:



General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) ist ein international tätiger US-Mischkonzern, der in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Konsum, Erneuerbare Energien und Finanzwesen aktiv ist. Das Produktportfolio des Konzerns umfasst industrielle Automatisierungsprodukte, medizinisch-diagnostische Abbildungsgeräte, Motoren, elektrische Verteilungs- und Steuerausrüstung, Beleuchtungsprodukte, Lokomotiven und Produkte für die Eisenbahn- und Automobilindustrie sowie Düsentriebwerke für Zivil- und Militärflugzeuge. Darüber hinaus gehören unter verschiedenen GE-Marken auch Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Mikrowellen oder Öfen zum Angebot.

(15.05.2017/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - General Electric-Aktienanalyse von Analyst John G. Inch von der Deutschen Bank:Analyst John G. Inch von der Deutschen Bank empfiehlt laut einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von General Electric Co. (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) nunmehr zu verkaufen.Die Aktien von General Electric Co. sind nach Ansicht der Analysten der Deutschen Bank wegen einer schwachen Gewinnqualittä überbewertet. Zwischen den Non-Cash- und den Cash-Gewinnen bestehe eine große Kluft.Der schwache Cash flow von General Electric habe sich in den letzten Quartalen weiter verschlechtert. Es habe den Anschein, als ob der Konzern nicht genügend Cash flow generiere um die Geschäftstätigkeit zu halten.Analyst John Inch spricht davon, dass dem Konzern die Assets ausgehen würden die man zu Geld machen könne, während die Verschuldung immer weiter steige. Eine Neujustierung der Erwartungen - möglicherweise unter einem neuen Management - könnte den Markt negativ überraschen.Börsenplätze General Electric-Aktie:XETRA-Aktienkurs General Electric-Aktie:25,65 EUR -0,39% (15.05.2017, 14:35)