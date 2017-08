ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (30.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Beim Gasabsatz - gerade in die lukrativen westeuropäischen Märkte - habe der Konzern den letzten Monaten Rekorde am laufenden Band erzielt. Dementsprechend sei auch der Umsatz in Q2 weiter gestiegen. Der Nettogewinn des weltgrößten Erdgasproduzenten sei jedoch stark eingebrochen. Woran liege das?Hauptgrund hierfür seien insbesondere negative Währungs- und Einmaleffekte: So habe sich der Wert des Russische Rubel zwischen Anfang April und Ende Juni etwa gegenüber dem Euro um knapp 11% verringert. Da Gazprom 78% der Verbindlichkeiten in Euro oder USD habe, sei die Höhe der Schulden (Gazprom bilanziere in Rubel) deutlich gestiegen. Dies erkläre den Rückgang um 80% auf 48 Mrd. Rubel (umgerechnet etwa 686 Mio. Euro). Der Umsatz sei um 4% auf 1,39 Billionen Rubel (knapp 19,7 Mrd. Euro) gestiegen. Alles in allem habe Gazprom mit seinen Zahlen in etwa im Rahmen der Analystenprognosen gelegen.Die Gazprom-Aktie bleibt indes weiterhin ein heißes Eisen und daher ausnahmslos für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2017)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,30 EUR -1,32% (30.08.2017, 08:55)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,301 EUR (29.08.2017)