ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (13.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) unter die Lupe.Im Zuge des jüngsten Kursverfalls beim Ölpreis sei es auch mit der bereits zuvor charttechnisch angeschlagenen Gazprom-Aktie deutlich abwärts gegangen. Im heutigen Handel erhole sich das Papier des weltgrößten Erdgasproduzenten jedoch wieder - es gebe gute Nachrichten für Gazprom.Denn die EU-Kommission plane, das Kartellverfahren gegen Gazprom einzustellen. Zwar sollten alle Beteiligten noch einmal die Chance haben, hierzu Stellung zu nehmen. Trotzdem würden Experten nun damit rechnen, dass Gazprom wohl um die befürchtete Strafe in Milliardenhöhe herumkomme.Nicht investierte Anleger sollten zunächst noch weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bereits engagierte Anleger sollten den Stoppkurs bei 3,50 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 13.03.2017)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,076 EUR +0,42% (13.03.2017, 15:20)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:4,086 EUR +1,01% (13.03.2017, 15:35)