ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (20.11.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktie: Noch ordentlich Luft nach oben - Mutige Anleger können zugreifen! AktienanalyseLaut Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", können mutige Anleger bei der Aktie des russischen Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) zugreifen.Gazprom habe Spenden und Zahlungen an diverse russische Organisationen massiv erhöht, was eine schlechte Nachricht für Investoren sei. Deswegen sei auch der Kurs der Gazprom-Aktie etwas nach unten gegangen. Wer Mut habe, könne bei der Gazprom-Aktie aber zugreifen, denke der Aktienprofi. Gazprom sitze nämlich auf den weltgrößten Erdgasreserven. Die Bewertung von Gazprom sei extrem niedrig. Der Börsenexperte sehe hier auf Sicht der nächsten Jahre noch ordentlich Luft nach oben.Wer Mut hat, kann bei der Gazprom-Aktie durchaus mitspielen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.11.2017)Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,692 EUR -0,22% (20.11.2017, 16:46)Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,70 EUR -0,51% (20.11.2017, 16:51)