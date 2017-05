Tradegate-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:

3,883 EUR -0,31% (24.05.2017, 09:08)



ISIN Gazprom ADR-Aktie:

US3682872078



WKN Gazprom ADR-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

GAZ



Nasdaq OTC-Symbol Gazprom ADR-Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Gazprom OAO (OAO = Offene Aktiengesellschaft):



Die russische Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) ist der weltgrößte Erdgasproduzent.



Der russische Staat hält 50 Prozent plus eine Aktie an Gazprom OAO. Unternehmenssitz der Gazprom OAO ist Moskau.



Gazprom OAO ging es dem Branchenministerium für Erdöl- und Gaswirtschaft der UDSSR hervor. Im Zuge der Perestrojka wurde der Geschäftsbereich Gasförder- und Gastransportindustrie 1989 in einen russischen Staatskonzern umgewandelt. 1992 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. (24.05.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktie: Chartsignal nach unten - Finger weg! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY) wegzulassen.Übermorgen gebe es einen wichtigen Termin u. a. für Gazprom: Die OPEC werde sich zusammensetzen und entscheiden, ob sie die Förderkürzungen für Öl verlängere. Der Aktienprofi verweise auf ein Chartsignal nach unten bei der Gazprom-Aktie. Es habe bei Gazprom Enttäuschung über die mager ausgefallene Dividende gegeben. Die Dividendenrendite betrage immer noch fast 7%, aber man habe doch ein bisschen mehr erwartet. Gazprom hänge am Öl- und Gaspreis und der Börsenexperte gehe davon aus, dass die Ölpreise in diesem Jahr nicht steigen und vielleicht sogar weiter fallen würden. Grundsätzlich sei die Ölnachfrage maximal stabil. Wenn Öl und Gas nicht steigen würden, werde es für die Gazprom-Aktie sehr schwierig. Hinzu kämen die politischen Risiken.Gazprom sei eine Aktie für Zocker. Als Langfristinvestment sei sie völlig ungeeignet.Anleger sollten die Finger von der Gazprom-Aktie weglassen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.05.2017)Börsenplätze Gazprom ADR-Aktie:Xetra-Aktienkurs Gazprom ADR-Aktie:3,856 EUR +1,10% (23.05.2017, 17:35)