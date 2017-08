Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der GRENKE-Aktie die Gewinne weiter laufen zu lassen und bei stärkeren Kursrücksetzen die Hand offenzuhalten. (Analyse vom 07.08.2017)



Börsenplätze GRENKE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

76,65 EUR (04.08.2017)



Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

77,109 EUR (04.08.2017)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF

Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de (07.08.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Leasinganbieters GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) unter die Lupe.Wolfgang Grenke, Firmengründer und CEO der Grenke AG, bleibe seiner Linie treu. Der Vorstandsvorsitzende kommuniziere traditionell zu Jahresanfang eine Prognose, erhöhe diese im Jahresverlauf und übertreffe die angehobene Prognose schlussendlich. So könnte es in diesem Jahr wieder laufen. Den 1. Schritt hätten die Baden-Badener schon gemacht. GRENKE habe die Prognose nach einem sehr starken ersten Halbjahr 2017 raufgesetzt. Das Unternehmen erwarte nunmehr einen Konzern-Gewinn von 118 bis 124 anstatt 113 bis 123 Mio. Euro. Die Experten würden mit einem Jahresgewinn von mindestens 125 Mio. Euro rechnen.In den ersten sechs Monaten 2017 habe das Leasing-Geschäft um gut 21% auf rund 940 Mio. Euro expandiert. Das Wachstum liege über der zu Geschäftsjahresbeginn bekannt gegebenen Prognosespanne von 11 bis 16% und sei nunmehr auf ein Plus von 16 bis 21% angehoben worden. Auch das Neugeschäft im Bereich Factoring entwickle sich gut. Nach Ablauf des ersten Halbjahres habe das Plus bei fast 25% gelegen. Für das Gesamtjahr werde an der Stelle ein Plus von 12 bis 20% erwartet.Vom Gewinn wolle GRENKE gut ein Viertel an die Anteilseigner ausschütten. Bereinigt um den jüngsten Aktiensplit hätten die Aktionäre für das Jahr 2016 eine Auszahlung von über 58 Cent je Aktie erhalten. Auf Basis eines Gewinns von 125 Mio. Euro für das Jahr 2017, ergebe sich ein Gewinn je Aktie von mindestens 2.80 Euro und somit eine Dividende von gut 70 Cent je Aktie. Die Ausschüttungsquote wolle GRENKE nicht weiter erhöhen. Wie der Firmenchef den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, rechne er im Schnitt pro Jahr mit einem Wachstum von ca. 12%. Im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr werde das Unternehmen diese Zahl deutlich übertreffen.Wachstum koste bei GRENKE zumindest ein höheres Working Capital, um das stets steigende Leasing-Volumen auch entsprechend zu finanzieren. Auf Basis eines Wachstums von ca. 12% pro Jahr benötige die Firma keine Kapitalerhöhung, erläutere GRENKE den Experten. Sollte sich das Wachstumstempo auf dem hohen Niveau der letzten beiden Jahre fortsetzen, sei eine Kapitalerhöhung nicht ganz auszuschließen. "In diesem Jahr planen wir keine Kapitalerhöhung mehr. 2018 wollen wir jedenfalls weiter wachsen. Zur exakten Höhe werden wir uns im kommenden Februar äußern."Ein massiver Abschwung der Konjunktur hätte natürlich auch Auswirkungen auf das Geschäft von GRENKE. Im Wesentlichen sei das Geschäft aber krisenresistent. In schlechten Zeiten würden Unternehmen auch aus Liquiditätsgründen gerne auf Leasing zurückgreifen. Nur dürfte das Wachstum in diesen Zeiten etwas weniger dynamisch ausfallen als derzeit. Strikt achten werde das Unternehmen weiterhin darauf, dass die Ausfallquote bei Leasing-Kunden weiterhin moderat bleibe. Darauf komme es an. In der Vergangenheit habe GRENKE das Ausfallrisiko stets bestens im Griff gehabt.Die Experten hätten die Aktie im Februar dieses Jahres bei Kursen von unter 55 Euro erneut zum Kauf empfohlen. Kurz nach der Empfehlung sei die Aktie aus einer etwas längeren Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen und notiere aktuell bei Kursen von 74 Euro. Das Kursplus von mehr als 30% könne sich sehen lassen. Aufgrund des Kursanstiegs in den letzten Wochen habe das Unternehmen zwischenzeitlich auch die Marke eines Börsenwertes von 3 Mrd. Euro geknackt. Aktuell belaufe sich der Börsenwert von GRENKE auf mehr als 3.2 Mrd. Euro. Das KGV für dieses Jahr liege bei 26 und werde sich 2018 auf ca. 23 reduzieren. Damit sei die Aktie aufgrund der Gewinndynamik alles andere als teuer.Anfang des Jahres 2016 hätten die Experten schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass das Unternehmen bald im MDAX notiere und es spätestens im Jahr 2017 soweit sein werde. Das könnte durchaus noch klappen. Wenn nicht im September, dann eben im Dezember. Das wäre dann auch ein perfektes Timing für Wolfgang Grenke. Er würde den MDAX-Konzern im Februar 2018 an seinen Nachfolger übergeben und als CEO zurücktreten, um dann in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wechseln. Beim Kriterium des Börsenwertes sei GRENKE bereits MDAX-Mitglied. Nur beim Handelsumsatz hänge die Aktie noch einen Tick hinterher. Durch den Aktiensplit sollte sich der Handelsumsatz aber nochmals deutlich verbessern. Da es im MDAX ein paar Wackelkandidaten gebe, die sich früher oder später verabschieden dürften, werde GRENKE im Dezember in den MDAX aufsteigen. Mit etwas Fortune schon im September.