ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein breit diversifizierter Anbieter von effizienten Services in den Bereichen Small-Ticket-IT-Leasing, Factoring und Bank für kleinere und mittlere Unternehmen. Darüber hinaus bietet die GRENKE Bank Privatkunden auch klassische Online-Dienstleistungen.



Im Bereich des Small-Ticket-IT-Leasing, für Produkte wie PCs, Notebooks, Kopierer, Drucker oder Software mit relativ kleinen Objektwerten, nimmt die banken- und herstellerunabhängige GRENKE Gruppe eine führende Marktposition in Europa ein. Die GRENKE Gruppe ist in 30 Ländern aktiv und beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter.



Die GRENKELEASING AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem SDAX an. Informationen zur GRENKELEASING AG und zu den Produkten sind im Internet abrufbar unter: http://www.grenke.de. (10.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - GRENKE-Aktie vor Aufwärtsschub? ChartanalyseÜbergeordnet kann seit Jahren bereits ein intakter Aufwärtstrend in dem Wertpapier von GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) eingezeichnet werden, der bis Anfang 2016 noch auf ein Jahreshoch von 200,80 Euro aufwärts geführt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In 2015 habe sich sogar der Aufwärtstrend beschleunigt, wodurch die Aktie um mehr als 180 Prozent habe zulegen können. Jedoch sei dies scheinbar zu viel des Guten gewesen, das gesamte letzte Jahre über habe der Wert überwiegend konsolidiert und bis Anfang Dezember auf ein Verlaufstief von 135,60 Euro zurückgesetzt. In diesem Bereich habe das Papier jedoch einen tragfähigen Boden vorgefunden und sei in einer dynamischen Kaufwelle zunächst auf ein Verlaufshoch von 161,75 Euro aufwärts geschossen. Nach einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf das Niveau von 143,35 Euro nehme die Aktie von GRENKE wieder Anlauf zur Oberseite und könnte nun eine zweite dynamische Kaufwelle starten, die es zudem Anlegern erlaube, kurzfristig auf steigende Notierungen zu setzen.Die höheren Tiefs bei 143,35 Euro würden eine fortgesetzte Erholungsbewegung signalisieren, die im Dienstagshandel auch ungeahnt stark ausfalle. Weitere Kursgewinne bis in den Bereich der Dezemberhochs bei 161,75 Euro wären kurzfristig denkbar, darüber könnte es sogar in den Widerstandsbereich von grob 181,00 Euro weiter aufwärts gehen.Kritisch für das Wertpapier wird es allerdings erst unterhalb des Vorjahrestiefs von 135,60 Euro, in diesem Fall könnten weitere Abgaben die Aktie belasten und in den Bereich von 128,00 Euro abwärts führen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.01.2017)XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:152,35 EUR +4,06% (10.01.2017, 15:14)Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:152,15 EUR +2,80% (10.01.2017, 15:26)