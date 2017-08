XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

27,735 EUR -0,05% (23.08.2017, 14:43)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

27,699 EUR +0,96% (23.08.2017, 14:09)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO Gruppe (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist ein Verbund mittelständischer Industrieunternehmen mit Schwerpunkten im Werkzeug-/Maschinenbau und in der Kunststoff-Technik, darunter Markt- und Technologieführer. Als börsennotierte, im SDAX gelistete Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio führender Unternehmen des industriellen deutschen Mittelstands. (23.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) von 26 Euro auf 28 Euro.Die Zahlen der GESCO AG zum ersten Quartal 2017/18 sowie der auf den oberen Rand der Guidance konkretisierte Ergebnisausblick würden nach Ansicht der Analysten ihre Einschätzung bestätigen, dass der Tiefpunkt der über einen Zeitraum von fünf Jahren per saldo rückläufigen Margen- und Ergebnisentwicklung mittlerweile durchschritten worden sei und sich der Konzern nun - wie im Rahmen der Portfoliostrategie 2022 angestrebt - zurück auf dem Weg des profitablen Wachstums befinde.Laut Vorstandsangabe schreite die Integration der seit Geschäftsjahresbeginn in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließenden PGW, die den GESCO-Konzern nach Erachten der Analysten deutlich stärke, gut voran. Aus der zur Veräußerung gestellten Protomaster sehe das Management nach den im letzten Geschäftsjahr gebildeten Abschreibungen und sonstigen Vorsorgen keine Risiken mehr in der Bilanz. Wann die diesbezüglichen Verkaufsverhandlungen zu einem Abschluss führen würden, sei jedoch naturgemäß nicht prognostizierbar.Aufgrund der positiven Zukunftsaussichten sowie ihrer Schätzungsanhebung setzen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, ihr Kursziel für die GESCO-Aktie leicht von 26 Euro auf 28 Euro herauf und bestätigen auf dem derzeitigen Kursniveau ihre Einstufung mit "halten". (Analyse vom 23.08.2017)