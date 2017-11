XETRA-Aktienkurs GESCO-Aktie:

31,415 EUR +2,00% (16.11.2017, 17:26)



Tradegate-Aktienkurs GESCO-Aktie:

31,427 EUR +3,38% (16.11.2017, 15:27)



ISIN GESCO-Aktie:

DE000A1K0201



WKN GESCO-Aktie:

A1K020



Ticker-Symbol GESCO-Aktie:

GSC1



Kurzprofil GESCO AG:



Die GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1) ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands. (16.11.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Der Aktienanalyst von SMC Research, Holger Steffen, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1).Das erste Halbjahr von GESCO sei sehr stark gewesen. Die Resultate der ersten drei Monate seien außerordentlich positiv ausgefallen, aber auch das Folgequartal habe mit einer hohen Dynamik geglänzt, insbesondere ertragsseitig. Da der vorab gemeldete Umsatz im dritten Quartal ebenfalls gut ausgefallen sei - dieser spiegle die operative Entwicklung der Töchter von Juli bis September wider, werde in der Holding aber im Zeitraum Oktober bis Dezember erfasst -, habe der Analyst die Schätzungen für das Gesamtjahr angehoben und gehe nun davon aus, dass GESCO das obere Ende der Zielspannen für den Umsatz (510 und 530 Mio. Euro) und den Nettoüberschuss (17 bis 18 Mio. Euro) übertreffen werde, beim Gewinn sogar um mehr als 10 Prozent. Das Management habe zwar darauf hingewiesen, dass Einmaleffekte im zweiten Halbjahr dämpfend auf das Ergebnis wirken würden, man sehe aber einen ausreichenden Sicherheitspuffer.Auch für die Folgeperioden sei der Analyst nun etwas optimistischer. Aktuell sei noch keine Konjunkturabkühlung sichtbar, und das Unternehmen dürfte in 2018 und 2019 von den eingeleiteten Kapazitätserweiterungs- und Optimierungsmaßnahmen im Rahmen der Portfolio-Strategie 2022 profitieren. In Summe habe sich der faire Wert im Modell auf rund 36,80 Euro (zuvor: 32,20 Euro) erhöht, was man als neues Kursziel setze.Börsenplätze GESCO-Aktie: