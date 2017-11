Tradegate-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:

Kurzprofil GERRY WEBER AG:



Mit weltweit mehr als 815 HOUSES of GERRY WEBER und Monolabel-Stores, über 2.600 Shopflächen und erfolgreichen Marken-Onlineshops ist die GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF) heute eines der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fashion- und Lifestyleunternehmen. Und das Unternehmen mit über 4.740 Mitarbeitern weltweit setzt seinen Weg zum Global Player rasant fort: Internationales Trendscouting, Vertriebsstrukturen in 62 Ländern, internationale Partner wie Spaniens größte Kaufhauskette El Corte Inglés, Department Stores in Hong Kong und Jakarta oder Partner in Kairo und Toronto sind Teil der erfolgreichen Internationalisierung von GERRY WEBER. (20.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GERRY WEBER-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser:Christian Salis, Aktienanalyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem Fortgang des Finanzchefs David Frink weiterhin zum Verkauf der Aktie des Modeherstellers GERRY WEBER International AG (ISIN: DE0003304101, WKN: 330410, Ticker-Symbol: GWI1, Nasdaq OTC-Symbol: GRYIF).In dem Unternehmen scheine es interne Auseinandersetzungen zu geben, so der Analyst. Stattdessen dürfte es sich aber auf einen radikaleren Umbau konzentrieren, nicht zuletzt wegen eines harten Wettbewerbs in der Branche.Christian Salis, Aktienanalyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, hat sein Votum für die GERRY WEBER-Aktie bei "sell" mit einem Kursziel von 7,00 Euro belassen. (Analyse vom 20.11.2017)Xetra-Aktienkurs GERRY WEBER-Aktie:8,217 EUR -2,92% (20.11.2017, 12:54)