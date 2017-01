Tradegate-Aktienkurs GEA Group-Aktie:

38,311 EUR +1,62% (11.01.2017, 15:49)



ISIN GEA Group-Aktie:

DE0006602006



WKN GEA Group-Aktie:

660200



Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

G1A



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GEA Group-Aktie:

GEAGF



Kurzprofil GEA Group AG:



Die GEA Group Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. Juni 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indices. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com. (11.01.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - GEA Group-Aktie mit Verkaufssignal - ChartanalyseDie Analysten der DZ BANK nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) unter die Lupe.Nach Ansicht des Analysten zeige die Aktie des Spezialmaschinenbauers GEA Group im übergeordneten Bild aktuell einen intakten Abwärtstrend. Der MACD auf Wochenbasis sei zuletzt zwar etwas angestiegen, er liege aber weiterhin unter seiner Mittellinie. Den seit dem Zwischentief im November 2016 auszumachenden Aufwärtsimpuls bei der Aktie würden die Analysten daher bislang lediglich als technische Gegenbewegung klassifizieren und würden damit von einer Fortsetzung der Korrektur ausgehen, die sich seit September 2016 gebildet habe. Ein entsprechendes Verkaufssignal könnte ihrer Meinung nach jüngst der MACD im Tageschart gebildet haben, in dem er seine Signallinie von oben nach unten gekreuzt habe. Dies sei zudem über der Mittellinie geschehen.Ihre bärische Erwartungshaltung sehen die Analysten der DZ BANK als gescheitert an, wenn der Aktienkurs über das Zwischenhoch von Anfang Januar dieses Jahres bei 39,20 Euro steigt, und präferieren spätestens ein Stop-Loss bei 39,50 Euro. Hier befinde sich die untere Begrenzung der im Oktober 2016 gerissenen massiven Kurslücke. (Ausgabe vom 11.01.2017)XETRA-Aktienkurs GEA Group-Aktie:38,185 EUR +0,89% (11.01.2017, 15:36)