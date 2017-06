Dreh- und Angelpunkt für weniger Kunststoff-Abfälle seien ein flächendeckendes Abfallsystem, dass Müll sicher erfasse, verwerte und beseitige, so Hendricks weiter. Denn ein Großteil des Abfalls in den Meeren stammt aus Abwässern oder gelangt aus Seen und Flüssen direkt in die Meere.



Plattform ergänzt Aktionsplan



Eine neue und freiwillige Plattform, das "Global Network oft the Committed" (GNC) soll die Umsetzung des Aktionsplans sicherstellen. Die Plattform sorgt dafür, auch nichtstaatliche Akteure einzubinden und fördert eine weitergehende Vernetzung und den Erfahrungsaustausch.



Deutschland hat 2015 den "G7-Aktionsplans gegen Meeresmüll" initiiert und damit eine globale Bewegung in Gang gesetzt. Der Plan zählt weltweit zu den wichtigsten Dokumenten zum Meeresmüll. Unter deutscher G20-Präsidentschaft werden diese Maßnahmen nun auf die G20 ausgeweitet und durch den G20-Aktionsplan weiterentwickelt.



Menschen empfinden Meeresmüll als Gefahr



Inzwischen ist das Thema auch im Bewusstsein vieler Bürgerinnen und Bürger angekommen. Nach der aktuellen Umweltbewusstseinsstudie der Bundesregierung halten 97 Prozent aller Befragten den Müll im Meer für bedrohlich. (01.06.2017/ac/a/m)





