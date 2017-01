Tradegate-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

1,75 Euro -0,85% (13.01.2017, 15:46)



Nasdaq-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:

USD 1,88 -1,32% (13.01.2017, 16:31)



ISIN FuelCell Energy-Aktie:

US35952H5028



WKN FuelCell Energy-Aktie:

A2ABRE



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Deutschland:

FEY



Ticker Symbol FuelCell Energy-Aktie Nasdaq:

FCEL



Kurzprofil FuelCell Energy Inc.:



FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL) ist ein in den USA beheimatetes Unternehmen aus den Branchen Spezialmaschinenbau und Erneuerbare Energien.

(13.01.2017/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - FuelCell Energy-Aktienanalyse von Analyst Eric Stine von Craig-Hallum Capital:Aktienanalyst Eric Stine vom Investmenthaus Craig-Hallum Capital bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von FuelCell Energy Inc. (ISIN: US35952H5028, WKN: A2ABRE, Ticker-Symbol: FEY, Nasdaq-Symbol: FCEL).Im Anschluss an die Vorlage der Quartalszahlen von FuelCell Energy Inc. überarbeiten die Analysten von Craig-Hallum Capital das Bewertungsmodell.Analyst Eric Stine passt das Kursziel von 5,00 auf 3,50 USD nach unten an. Deutliches Aufwärtspotenzial beim Aktienkurs sei vorhanden.In ihrer FuelCell Energy-Aktienanalyse halten die Analysten von Craig-Hallum Capital am "buy"Rating fest.Stuttgart-Aktienkurs FuelCell Energy-Aktie:1,72 Euro +0,17% (13.01.2017, 15:37)