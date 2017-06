ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (06.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktie markiert neues Allzeithoch - AktienanalyseFresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF), kurz FMC, ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit rund drei Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Fresenius Medical Care gelte zudem als führender Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baue das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Auf der diesjährigen Hauptversammlung habe Vorstandsvorsitzender Rice Powell den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt. Der Umsatz solle demnach währungsbereinigt um 8 bis 10 Prozent und das Konzernergebnis um 7 bis 9 Prozent steigen. Rice Powell habe auch die langfristigen Ziele von Fresenius Medical Care bestätigt. So solle der Umsatz Im Jahr 2020 bei 24 Mrd. Euro liegen. Dies entspreche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 10 Prozent. Für den gleichen Zeitraum erwarte das Unternehmen einen jährlichen Anstieg des Konzernergebnisses im hohen einstelligen Prozentbereich.Etwa eineinhalb Jahre lang habe sich der Kurs von Fresenius Medical Care in einer Handelsspanne zwischen 70 und etwa 86 Euro bewegt. Nun habe die Fresenius Medical Care-Aktie aus dieser Spanne ausbrechen können. Und sogleich ein neues Allzeithoch erzielen. Was weiteres Kurspotenzial freigesetzt haben könnte, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.06.2017)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:86,05 EUR -0,57% (06.06.2017, 09:31)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:86,011 EUR -0,24% (06.06.2017, 09:34)