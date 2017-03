ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (08.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) weiterhin zu kaufen.FMC habe in Q4/2016 die solide Geschäftsentwicklung weiter fortgesetzt und habe die eigenen und die Marktprognosen erfüllen können. Mit den neuen Rekordwerten in Rücken blicke der Vorstand im Jubiläumsjahr weiter optimistisch nach vorne und wolle auch im Geschäftsjahr 2017 weiteres Wachstum generieren. Zudem seien auch die mittelfristigen Ziele bis zum Geschäftsjahr 2020 (durchschnittliche Steigerung beim Umsatz von rund 10% sowie im hohen einstelligen Bereich beim Konzernergebnis) bestätigt worden. Fechner sehe FMC trotz der bestehenden Unsicherheiten im US-Geschäft auf einem guten Weg.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Fresenius Medical Care-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde bei EUR 93,00 belassen. (Analyse vom 08.03.2017)Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:78,12 EUR -0,65% (08.03.2017, 16:34)Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:77,997 EUR -0,61% (08.03.2017, 16:48)