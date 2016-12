Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (27.12.2016/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Kürten von der DZ BANK:Sven Kürten, Aktienanalyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) zu kaufen.Der Aktienanalyst sehe auch im kommenden Jahr Kurspotenzial für die Fresenius-Aktie, was er mit der fundamental hervorragenden Position begründe. Die Fresenius-Aktie befinde sich unter den "Top-Empfehlungen" von Kürten für das Jahr 2017. Grund dafür sei u. a. die derzeit attraktive Bewertung. Der Aktienanalyst sehe den fairen Wert für die Fresenius-Aktie bei 86 Euro.Sven Kürten, Aktienanalyst der DZ BANK, bestätigt in einer aktuellen Fresenius-Aktienanalyse seine Kaufempfehlung. (Analyse vom 27.12.2016)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:73,70 EUR +0,22% (27.12.2016, 17:35)