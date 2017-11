Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,256 EUR -1,06% (09.11.2017, 22:25)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (10.11.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) blieb auch im dritten Quartal auf Erfolgskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei gemessen am Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 8,3 Mrd. Euro gestiegen, wie das Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt habe. Besonders dynamisch habe sich die Kliniksparte entwickelt. Hier habe der DAX-Konzern erneut von der Übernahme der Krankenhauskette Quironsalud profitiert. Die Ergebniskennziffern würden ebenfalls wenig Anlass zur Kritik geben. Das EBIT habe sich unter Herausrechnung der Kosten für den Zukauf des US-Generikaherstellers Akorn und des Biosimiliar-Geschäfts von Merck um 5 Prozent auf knapp 1,13 Mrd. Euro verbessert. Unterm Strich sei ein Gewinn von 413 Mio. Euro angefallen - 11 Prozent mehr als im Vorjahr.Die Aktie sei dennoch unter Druck geraten. Zwar sähen die Ergebnisse auf den ersten Blick gut aus, Anleger hätten offenbar aber mehr erwartet. Auch die Prognosebestätigung habe Investoren nicht hinterm Ofen hervorlocken können. Dabei dürfte 2017 das 14. Rekordjahr in Folge werden. Als Belastungsfaktor erweise sich derzeit die geplante Übernahme von Akorn. Das US-Unternehmen habe bei einigen älteren Medikamenten teils empfindliche Einbußen hinnehmen müssen. An der Börse sei deshalb spekuliert worden, dass Fresenius die Übernahme absagen könnte. Laut den meisten Experten ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau dennoch kaufenswert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:69,27 EUR -0,62% (09.11.2017, 17:35)