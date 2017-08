Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

68,631 EUR -0,45% (21.08.2017, 12:03)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (21.08.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Sven Kürten von der DZ BANK:Sven Kürten, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) und erhöht den fairen Wert von 81 auf 82 Euro.Mit den Übernahmen von Akorn und des Biosimilars-Geschäfts der Merck KGaA habe der deutsche Medizinkonzern aus fundamentaler Sicht einen guten Schritt gemacht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zunächst dürften diese Zukäufe in der Summe einen leicht verwässernden Effekt auf den Nettogewinn der Fresenius SE haben. Mittelfristig sollten sie sich allerdings positiv auswirken.Sven Kürten, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Fresenius-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 81 auf 82 Euro angehoben. (Analyse vom 21.08.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:68,65 EUR -0,07% (21.08.2017, 11:38)