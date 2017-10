Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

71,883 EUR +0,03% (31.10.2017, 12:16)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (31.10.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analystin Veronika Dubajova von Goldman Sachs:Veronika Dubajova, Analystin von Goldman Sachs, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrem Anlagevotum für die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) fest.Insgesamt scheine der deutsche Medizinkonzern im US-Markt für injizierbare Generika noch in einer soliden Position, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Bei Arzneimittelhersteller Akorn, den Fresenius derzeit übernehme, habe es zuletzt in diesem Geschäftsbereich allerdings nicht ganz so rosig ausgesehen.Veronika Dubajova, Analystin von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das neutrale Votum für die Fresenius-Aktie mit einem Kursziel von 78 Euro bestätigt. (Analyse vom 31.10.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:71,71 EUR -0,51% (30.10.2017, 17:35)