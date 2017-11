ISIN Fresenius-Aktie:

Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed.

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) charttechnisch unter die Lupe.Die Fresenius-Aktie habe lange als Überflieger unter den deutschen Standardwerten gegolten. Der Bruch des seit 2009 bestehenden Haussetrends (akt. bei 77,95 EUR) sowie die nach unten drehende 38-Wochen-Linie (akt. bei 73,17 EUR) hätten zuletzt allerdings für "Sand im (charttechnischen) Getriebe" gesorgt. Seit einem Pullback bis in den Dunstkreis dieser langfristigen Glättung befinde sich das Papier wieder auf dem Rückzug. In dieser Gemengelage gelte es, ein nachhaltiges Abgleiten unter das jüngste Verlaufstief bei 67,16 EUR zu verhindern. Ansonsten müssten charttechnisch motivierte Anleger von einer nach unten aufgelösten seitlichen Schiebezone ausgehen, die ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 5 EUR bereithalten würde. Dieses Rückschlagsrisiko reiche aus, um den horizontalen Auffangbereich aus den Tiefs vom November und Juni 2016 bei 63,62 EUR bzw. 60,00 EUR auszuloten. Dass der Druck auf das Papier hoch bleiben dürfte, signalisiere das drohende "bearish engulfing" auf Monatsbasis sowie die in diesem Zeitfenster im Verlauf des RSI vorliegende Topbildung. Als Absicherung auf der Oberseite biete sich die o. g. 38-Wochen-Linie an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.11.2017)Börsenplätze Fresenius-Aktie:67,60 EUR +0,01% (14.11.2017, 09:04)Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:67,766 EUR -0,31% (14.11.2017, 09:22)