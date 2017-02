Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (23.02.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Bernhard Weininger, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) und erhöht sein Kursziel.Die Q4-Zahlen hätten umsatzseitig der Analysten-Erwartung entsprochen. Während das EBIT besser ausgefallen sei als erwartet, sei das Nettoergebnis hinter der Prognose zurückgeblieben. Im Gesamtjahr habe die Unternehmenszielsetzung erreicht werden können. Für 2017 habe Fresenius auf währungsbereinigter Basis einen Umsatzanstieg zwischen 15% und 17% y/y sowie einen Anstieg des Konzernergebnisses um 17% bis 20% y/y in Aussicht gestellt. Die neuen Mittelfristziele bis 2020 würden einen Konzernumsatz von 43 bis 47 Mrd. Euro sowie ein Konzernergebnis zwischen 2,4 und 2,7 Mrd. Euro vorsehen.Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. EPS 2017e: 3,43 (alt: 3,35) Euro; EPS 2018e: 3,83 (alt: 3,78) Euro). Der erfreuliche Ausblick für 2017 und die optimistischen Mittelfristziele sollten dem Wertpapier weitere Impulse liefern können. Er halte an seiner positiven Einschätzung zu dem Titel fest.Börsenplätze Fresenius-Aktie:XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:77,05 EUR +0,09% (23.02.2017, 10:53)