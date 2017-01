Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed.



Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Gesundheitskonzern stellt die Weichen für die Zukunft - AktienanalyseFresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) hat ein erfolgreiches Jahr 2016 hinter sich, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Fresenius-Aktie habe nicht nur zu den besten Titeln im DAX gehört, sondern Ende Dezember sei auch die expansive Strategie um ein weiteres Kapitel ergänzt worden. Fresenius habe den spanischen Krankenhausbetreiber Quironsalud für fast 5,8 Milliarden Euro übernommen - der teuerste Einkauf in der Firmengeschichte. Die Spanier würden Krankenhäuser und Gesundheitszentren betreiben und einen Umsatz von etwa 2,5 Milliarden Euro sowie einen Gewinn von knapp 500 Millionen Euro erzielen. Fresenius rechne nach eigenen Angaben mit Synergieeffekten von 50 Millionen Euro im Jahr aus der Übernahme. Auch in den USA sei Fresenius stark vertreten und dürfte von den angekündigten Steuersenkungen profitieren. Neue Rekordstände seien dann möglich, auch wenn das vergangene Jahr mit einem Plus von fast 20 Prozent schon bestens gelaufen sei.Trotz Rekordnähe sei der jüngste Aktientrend aber eher seitwärts gerichtet gewesen, ein Teil der positiven Nachrichten scheine sich bereits im Aktienkurs widerzuspiegeln. In den vergangenen drei Monaten erreichte Fresenius ein Plus von etwas mehr als vier Prozent, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 06.01.2017)XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:74,77 EUR +0,28% (06.01.2017, 15:06)