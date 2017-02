Die Aktienanalysten der Deutschen Bank stufen in ihrer Freeport-McMoRan-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "sell" zurück und reduzieren das Kursziel von 14,00 auf 12,50 USD.



Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

13,20 EUR -1,05% (22.02.2017, 13:52)



Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

13,27 EUR -0,92% (22.02.2017, 14:43)



NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

13,97 USD -1,13% (22.02.2017, 15:16, vorbörslich)



ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:

US35671D8570



WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent.





WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent.

(22.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von Chris Terry von der Deutschen Bank:Der Aktienanalyst Chris Terry von Deutsche Bank rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) nunmehr zu verkaufen.Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. habe beim Verhandeln einer Exportgenehmigung von Indonesien für Kupferkonzentrat einen Fehlschlag erlitten.Die Grasberg-Mine dürfte nun mit gebremster Kraft betrieben werden und nur noch die lokale Gresik-Schmelze für den Rest des Jahres 2017 beliefern. Entwicklungsarbeiten würden sich um weitere 18 Monate verzögern.Der Wer der Grasberg-Mine im Modell sei von 12,9 auf 11,7 Mrd. USD verringert worden. Grasberg stehe für hohe Qualität, eine lange Betriebsdauer und niedrige Kosten. Die operativen Risiken würden aber weiter zunehmen, so das Fazit von Analyst Chris Terry.Die Aktienanalysten der Deutschen Bank stufen in ihrer Freeport-McMoRan-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "sell" zurück und reduzieren das Kursziel von 14,00 auf 12,50 USD.Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie:Xetra-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:13,20 EUR -1,05% (22.02.2017, 13:52)Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:13,27 EUR -0,92% (22.02.2017, 14:43)13,97 USD -1,13% (22.02.2017, 15:16, vorbörslich)ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von Chris Terry von der Deutschen Bank:Der Aktienanalyst Chris Terry von Deutsche Bank rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) nunmehr zu verkaufen.Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. habe beim Verhandeln einer Exportgenehmigung von Indonesien für Kupferkonzentrat einen Fehlschlag erlitten.Die Grasberg-Mine dürfte nun mit gebremster Kraft betrieben werden und nur noch die lokale Gresik-Schmelze für den Rest des Jahres 2017 beliefern. Entwicklungsarbeiten würden sich um weitere 18 Monate verzögern.Der Wer der Grasberg-Mine im Modell sei von 12,9 auf 11,7 Mrd. USD verringert worden. Grasberg stehe für hohe Qualität, eine lange Betriebsdauer und niedrige Kosten. Die operativen Risiken würden aber weiter zunehmen, so das Fazit von Analyst Chris Terry.