Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem Deutschland gestern bereits ordentliche Outputdaten für November veröffentlicht hat, legt heute das französische Statistikamt die entsprechenden Daten für die Industrieproduktion in Frankreich vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei würden die Analysten mit Blick auf die zuletzt verbesserten Stimmungsindikatoren bei den französischen Unternehmen mit einem kräftigen Monatsplus von 1,1% rechnen, nachdem im Oktober noch ein leichter Rückgang verzeichnet worden sei. Im Jahresvergleich verbliebe damit immer noch ein Minus, und auch im langfristigen Vergleich liege Frankreich in Bezug auf die Erholung der Produktionsaktivitäten seit dem Tiefpunkt im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 hinter dem Durchschnitt der Eurozone zurück.



Auch für 2017 würden die Analysten nur verhalten optimistisch bleiben und für das Gesamtjahr ein moderates Produktionsplus von 0,7% unterstellen (2016e: 0,3%). Aufgrund nur sehr überschaubarer Reformen am verkrusteten Arbeitsmarkt und den Unsicherheiten im Zusammenhang mit den zur Jahresmitte 2017 anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen dürfte die Investitionszurückhaltung bei den Unternehmen andauern. Da auch vom Konsum mit Blick auf die gestiegenen Rohstoffpreise und nur verhaltener Lohnsteigerungen kaum Wachstumsimpulse zu erwarten seien, werde das BIP in Frankreich wohl auch in diesem Jahr nur um rund 1% zulegen (2016e: 1,1%). (10.01.2017/ac/a/m)







