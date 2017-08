ISIN Flughafen Zürich-Aktie:

Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm.



Der Flughafen Zürich als Schweizer Tor zur Welt ist ein Qualitätsflughafen im Herzen Europas und international, national sowie regional gut vernetzt. Für seine hervorragenden Dienstleistungen, die kurzen Umsteigewege, die Freundlichkeit des Personals, die Sauberkeit der Infrastruktur, die Zuverlässigkeit der Prozesse und weitere Qualitätsmerkmale erhält der Flughafen Zürich regelmäßig Auszeichnungen. Hinter dieser Leistung stehen rund 24.000 Mitarbeitende, die bei über 280 Flughafenpartnern täglich dafür sorgen, dass für Passagiere und Besucher jeder Aufenthalt am Flughafen Zürich zu einem Erlebnis wird. (15.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF).Die Passagieranzahl sei um 4,5% gestiegen, und zwar trotz schwieriger Vergleichsbasis von 6,8%. Lokale und Transitpassagiere seien um 4,5% bzw. 5,6% angestiegen. Das Passagierwachstum seit JB erreiche damit 7,8% (lokal: 5,7%, Transit: 13,8%) und überbiete sowohl Ausblick (5%) wie VontE (6%).Der Einzelhandelsumsatz sei um 4,9% gestiegen (seit JB: 5,9%, VontE: 4,0%) trotz der tiefen Vergleichsbasis von 4,6%. Insbesondere sei das Wachstum erneut durch den Airside-Umsatz angekurbelt gewesen. Dieser sei um 8,1% angestiegen (seit JB 10,0%) dank eines höheren Anteils an Transitpassagieren, die länger einkaufen würden. Der gute Geschäftsgang im Airside-Einzelhandel habe sich besonders positiv auf die Rentabilität ausgewirkt (durchschnittliches Konzessionsniveau: mehr als 20,8%). Der Landside-Umsatz sei unverändert geblieben (seit JB: 0,7%).Anhaltend starkes Wachstum am Zürcher Flughafen, hauptsächlich dank einer Kapazitätserweiterung um mehr als 20% bei SWISS, was trotz schwieriger Vergleichbasis während des Monats Juli ein positives Wachstum zur Folge gehabt habe. Der höhere Anteil an Transitpassagieren werde die Umsätze des hochrentablen Airside-Einzelhandels im Laufe des zweiten Halbjahres 2017 weiter ankurbeln und das etwas geringere Passagierwachstum ausgleichen, da die Vergleichsbasis schwieriger werde.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Flughafen Zürich-Aktie und sieht das Kursziel bei CHF 250,00. (Analyse vom 15.08.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:213,829 EUR +0,03% (15.08.2017, 08:05)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:CHF 247,60 +0,53% (15.08.2017, 09:04)