NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

5,36 USD -1,01% (06.06.2017, 15:53)



ISIN Fitbit-Aktie:

US33812L1026



WKN Fitbit-Aktie:

A14S7U



Ticker Symbol Fitbit-Aktie Deutschland:

5FB



NYSE-Ticker-Symbol Fitbit-Aktie:

FIT



Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt.









(06.06.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von Analyst Stanley Kovler von der Citigroup;Laut einer Aktienanalyse rät Stanley Kovler, Analyst bei der Citigroup, Investoren die Aktien von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) nunmehr zu verkaufen.Recherchen im Hinblick auf App-Downloads, Suchanfragen bei Google und Preisgestaltung würden im Heimatmarkt auf weiterhin schwache Absatztrends schließen lassen. Im internationalen Geschäft würden sich dagegen gewisse Verbesserungen andeuten, vor allem in Europa und Lateinamerika.Laut dem Marktforscher IDS seien Apple und Xiaomi bei Wearables im ersten Quartal auf einen Marktanteil von 15% gekommen, während Fitbit Inc. mit einem Anteil von 12% den dritten Rang einnehme. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Wert von 23% sei das ein deutlicher Rückgang. In der Vergangenheit habe BlackBerry negative Erfahrungen im Konkurrenzkampf gegen Apple gemacht. Nun könnte Fitbit Im Wettbewerb gegen die Apple Watch das gleiche Schicksal blühen, so die Einschätzung des Analysten Stanley Kovler.In ihrer Fitbit-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Citigroup das Votum "sell" sowie das Kursziel von 5,00 USD.Xetra-Aktienkurs Fitbit-Aktie:4,75 Euro -2,76% (06.06.2017, 14:52)Tradegate-Aktienkurs Fitbit-Aktie:4,75 Euro -2,55% (06.06.2017, 15:52)