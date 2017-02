NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt.







St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von Analyst Tavis McCourt von Raymond James:Tavis McCourt, Aktienanalyst von Raymond James, rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Nachfragetrends bei Fitbit Inc. sind nach Ansicht der Analysten von Raymond James besser als es die Geschäftszahlen widerspiegeln würden. Die Quartalsergebnisse hätten sich im Rahmen der Erwartungen bewegt. Der in USD ausgedrückte Abverkauf sei in Q4 stabil gewesen und damit viel besser als der auf Berichtsbasis verzeichnete Umsatzrückgang um 19%. Dies hänge damit zusammen, dass Fitbit das Quartal mit wesentlich höheren Lagerbeständen begonnen habe als im Jahr zuvor.Analyst Tavis McCourt rechnet im Frühjahr mit einer Abschwächung des Abverkaufs, doch bis zum Ende des ersten Halbjahres dürften die Bestände in den Vertriebskanälen korrigiert worden sein.Angesichts des starken Markennamens und der bevorstehenden Produkte sowie des Cash-Bestands von rund 3 USD je Aktie sei die Bewertung des Titels zu günstig.Börsenplätze Fitbit-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Fitbit-Aktie:5,53 Euro -1,23% (24.02.2017, 15:46)Tradegate-Aktienkurs Fitbit-Aktie:5,51 Euro -3,91% (24.02.2017, 16:02)