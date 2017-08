NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

5,90 USD -0,67% (29.08.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Fitbit-Aktie:

US33812L1026



WKN Fitbit-Aktie:

A14S7U



Ticker Symbol Fitbit-Aktie Deutschland:

5FB



NYSE-Ticker-Symbol Fitbit-Aktie:

FIT



Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt.







(29.08.2017/ac/a/n)

Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von Analyst William Power von Robert W. Baird:William Power, Aktienanalyst von Robert W. Baird, rechnet laut einer Aktienanalyse zu den Aktien von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) nach wie vor mit einer neutralen Kursentwicklung.Fitbit Inc. habe nun formal die bereits erwartete Smartwatch angekündigt, die "Ionic". Das Gerät komme nun zu einer Zeit auf den Markt, zu der mit einem Apple Watch-Update gerechnet werde. Das attraktivste Feature ist nach Ansicht der Analysten von Robert W. Baird der SpO2-Sensor zur Messung der Sauerstoffsättigung. Auf längere Sicht könne sich mit dieser Funktionalität eine Reihe von Möglichkeiten im Gesundheitsspektrum ergeben. Analyst William Power fragt sich aber ob dies genug sein wird um der Apple Watch etwas entgegen zu setzen?Die "Ionic" komme zu einem attraktiven Preis auf den Markt und könnte solide Umsätze generieren. Die neue Apple Watch werde wahrscheinlich aber auch neue Fähigkeiten an Bord haben, so die Einschätzung des Analysten William Power.Die Analysten von Robert W. Baird bestätigen in ihrer Fitbit-Aktienanalyse das "neutral"-Rating sowie das Kursziel von 6,00 USD.Xetra-Aktienkurs Fitbit-Aktie:4,99 Euro +9,32% (29.08.2017, 13:56)Tradegate-Aktienkurs Fitbit-Aktie:4,80 Euro -3,28% (29.08.2017, 11:25)