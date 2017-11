XETRA-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

22,37 EUR -1,65% (15.11.2017, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs FinTech Group-Aktie:

22,55 EUR -1,27% (15.11.2017, 15:38)



ISIN FinTech Group-Aktie:

DE000FTG1111



WKN FinTech Group-Aktie:

FTG111



Ticker-Symbol FinTech Group-Aktie:

FTK



Kurzprofil FinTech Group AG:



Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs.

(15.11.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





London (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktienanalyse des Analysten Richard Jeans von Edison Investment Research:Richard Jeans, Aktienanalyst von Edison Investment Research, bezeichnet die Aktien der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) als attraktiv.Flatex, das Online Brokerage Geschäft der FinTech Group AG, habe von der Popularität börsennotierter Produkte profitiert und die Kundenbasis sei in den ersten neun Monaten um rund 30.000 gewachsen. Der Marktanteil von Flatex sei in Deutschland auf 25% angewachsen. In Österreich sei ein Wert von 50% erreicht worden. Eine weitergehende europäische Expansion sei geplant.Abgesehen von dem Brokerage Geschäft erweitere FinTech Group seine Wertschöpfungskette durch das Anbieten modularer und standardisierter Banking-Technologien an B2B-Kunden. Davon seien die meisten Banken.Das Management strebe Wachstum sowohl auf organischer als auch auf externer Basis mittels Übernahmen an. Trotz des Umstands das am schnellste wachsende Handelsgeschäft in Europa zu besitzen notiere die FinTech Group-Aktie im Vergleich zum Sektor mit einem Abschlag.Börsenplätze FinTech Group-Aktie: