Die FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK) ist seit Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Das Unternehmen hat das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden. Im Fokus stehen Geschäftsmodelle mit nachhaltigem, überdurchschnittlichem Wachstum sowie schneller Marktdurchdringung.



Die FinTech Group verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich Technologie für Finanzdienstleister. Gruppenweit werden aktuell rund 200.000 Privatkunden sowie Assets und der Administration von rund 4,8 Milliarden Euro betreut. Zu den Kernmarken im B2C-Geschäft gehört die flatex als führender Online-Broker in Deutschland und Österreich. Im Bereich B2B bietet die Tochterfirma CeFDex GmbH Kreditinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen einen Zugang zum weltweiten elektronischen Handel mit CFDs. (23.11.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FinTech Group-Aktie: Onlinebroker will die Krypto-Welt erobern - AktienanalyseDas Zauberwort "FinTech" elektrisiert Finanzbranche und Börsianer gleichermaßen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Experten verstünden darunter den intelligenten Einsatz moderner Technologien auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen. Dazu würden klassische Bankdienstleistungen wie Kontoverwaltung, Kreditvergabe, Geldanlage und Versicherung sowie mobile Bezahlsysteme, digitale Währungen, Crowdfunding oder Online-Plattformen zur Kreditvermittlung gehören.Einer der wichtigsten deutschen Player auf diesem Gebiet sei die FinTech Group (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker-Symbol: FTK). Das Unternehmen sei mit seiner Tochter flatex seit zehn Jahren einer der Markt- und Innovationsführer im deutschen Online-Brokerage-Markt. Die kontinuierlich steigenden Kundenzahlen, Transaktionszahlen und Umsätze seien ein Beleg für Erfahrung, sich mit disruptiven Geschäftsmodellen am Markt durchzusetzen. FinTech habe nun das Ziel, im Rahmen eines umfassenden Transformations- und Wachstumsprozesses, auch über Online-Brokerage hinaus der führende europäische Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor zu werden.Im ersten Halbjahr 2017 habe der Konzern den Gewinn auf 7,0 Mio. Euro fast verdreifacht. Im Gesamtjahr sollten 16,8 Mio. Euro bzw. rund ein Euro je Aktie übrig bleiben. Analystenschätzungen zufolge könnten 2018 schon 1,60 Euro hängen bleiben, 2019 dann knapp 2,00 Euro. Ergebnistreiber seien unter anderen die jüngst beschlossenen Gebührenanhebungen bei flatex für Inlandsorders im Börsenhandel von 5,00 Euro je Order auf 5,90 Euro. "Kundenverluste befürchten wir nicht. Wir gehören weiterhin zu den günstigen Anbietern am Markt und sind zugleich derjenige Onlinebroker mit dem transparentesten Preismodell", sage FinTech Group-CEO Frank Niehage. Daneben würden die Kreditzinsen von 3,9 auf 4,9 Prozent angehoben, woraus sich laut Analysten ein zusätzliches Ergebnispotenzial von einer Mio. Euro ergebe.Die größte Fantasie rühre aus dem kurz bevorstehenden Eintritt in den Markt für Kryptowährungen - derzeit das heißeste Börsenthema schlechthin. "Wir werden bei flatex Bitcoin-CFDs einführen. Im ersten Quartal 2018 wollen wir den Kunden auch den direkten Kauf und Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ripple ermöglichen", erkläre Niehage. Konkrete Pläne hierzu sollten "noch in diesem Jahr" verkündet werden. Für das erste Halbjahr 2018 stehe dann auch noch der Wechsel in den Prime Standard an, der FinTech in den SDAX führen könnte.Angesichts der Vielzahl von Kurstreibern würde es die Experten vom "ZertifikateJournal" nicht wundern, wenn sich die Aktie auf Sicht von wenigen Monaten in Richtung der Analysten-Kursziele um 30 Euro aufmachen würde. (Ausgabe 46/2017)