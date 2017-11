Tradegate-Aktienkurs FinLab-Aktie:

27,899 EUR +3,95% (28.11.17, 12:31)



ISIN FinLab-Aktie:

DE0001218063



WKN FinLab-Aktie:

121806



Ticker-Symbol FinLab-Aktie:

A7A



Kurzprofil FinLab AG:



Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (28.11.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) unter die Lupe.Laut Marktgerüchten stehe FinLab vor zwei großen News. Die größte Beteiligung Deposit Solutions solle eine weitere Finanzierungsrunde auf deutlich höherem Niveau durchführen. Gemunkelt werde von einer Bewertung über 200 Mio. Euro, was ein Verdoppler zur letzten Bewertung wäre, zu dem FinLab ihren 12,5%-Anteil im Buche stehen habe. Und noch heißer: Es solle eine weitere Crypto-Beteiligung kurz vor Abschluss stehen. Gemunkelt werde über den ersten deutschen Inkubator, speziell fokussiert auf Unternehmen, die ein so genanntes ICO (Initial Coin Offering) planen würden. Das sollte FinLab als wichtigsten Spieler im noch jungen deutschen Crypto-Markt positionieren und Anlegerherzen entsprechend höherschlagen lassen.Bereits der Einstieg bei der Bitcoin-Handelsplattform Vaultoro im Oktober sorgte bei FinLab in 2017 für ein Kursfeuerwerk auf mehr als 30 Euro, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 28.11.2017)Xetra-Aktienkurs FinLab-Aktie:27,415 EUR +2,24% (28.11.2017, 12:18)