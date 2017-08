Tradegate-Aktienkurs FinLab-Aktie:

Die börsennotierte FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien. (11.08.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - FinLab-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker-Symbol: A7A) unter die Lupe.Wie man aus gut informierten Kreisen höre, sollte es beim Frankfurter Fintech-Investor FinLab zeitnah zu einer starken Aufwertung des NAVs kommen. Die Portfoliofirma Deposit Solutions GmbH sei dabei, eine neue Finanzierungsrunde abzuschließen, die die Hamburger Einlagenplattform mit mehr als 200 Mio. Euro bewerte. Bei der Gesellschaft sei beispielsweise auch Star-Investor Peter Thiel an Bord. Privatanlegern sei Deposit Solutions vor allem durch die Plattform "Zinspilot" bekannt. FinLab halte 12,9% an Deposit Solutions, so dass der Anteil dann ca. 26 Mio. Euro wert sein sollte. Auch alle anderen Portfoliofirmen von FinLab (Kapilendo, Authada, Nextmarkets, FastBill) sollten sich erfreulich entwickeln, höre man. Der Aktienkurs spiegele diese Entwicklungen noch nicht wider.Die Aktie hat Aufholpotenzial und erscheint spekulativ reizvoll, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 11.08.2017)Xetra-Aktienkurs FinLab-Aktie:15,225 EUR -1,93% (11.08.2017, 10:38)