Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

74,72 Euro -2,00% (03.11.2017, 15:57)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland.

(03.11.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Martin Decot von ODDO BHF:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst Martin Decot von ODDO BHF seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF).Die Umsätze und Gewinne der Fielmann AG seien im Vergleich zu einem außergewöhnlich schwachen Vorjahresquartal stark gestiegen. Die Anhebung des Gewinnausblicks sei keine Überraschung gewesen. Allerdings seien die Angaben vager als zuvor.Die Erwartungen des Marktes hinsichtlich der Umsatzentwicklung würden ambitioniert aussehen, da die Anzahl der Verkaufstage in Q4/17 niedriger sei als im Vorjahreszeitraum, so der Analyst Martin Decot.Börsenplätze Fielmann-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:74,90 Euro -1,72% (03.11.2017, 15:44)