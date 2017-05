Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Kurzprofil Fielmann AG:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (31.05.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) charttechnisch unter die Lupe.Im April habe die Fielmann-Aktie mit 77,33 EUR einen neuen Rekordstand verbuchen können. Damit sei der zu Jahresbeginn 2008 etablierte Haussetrend (Begrenzungen aktuell bei 64,20 EUR bzw. 96,09 EUR) zwar absolut intakt. Allerdings hätten auf dem Weg nach Norden zuletzt auch die Schwankungen zugenommen, was oftmals einen wichtigen Baustein für einen Distributionsprozess darstellw.Dem klassischen "the trend is your friend" würden derzeit auch die quantitativen Indikatoren widersprechen. So weise der RSI inzwischen eine mehrjährige negative Divergenz aus, indem die letzten Allzeithochs nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt würden. Darüber hinaus habe der trendfolgende MACD gerade ein negatives Schnittmuster ausgeprägt. Neben den beschriebenen Indikatoren sorge zudem der im Monatsbereich ausgeprägte "shooting star" für einen faden Beigeschmack. Per Saldo würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt derzeit die "Abteilung Attacke" für nicht mehr angebracht halten. Vielmehr könnten Anleger defensivere Investments ins Auge fassen. Die untenstehenden Discountzertifikate würden dabei sowohl die 38-Wochen-Linie (akt. bei 68,06 EUR) als auch den eingangs angeführten Haussetrend als potentielle Unterstützungen berücksichtigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.05.2017)Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:72,25 EUR +0,10% (31.05.2017, 09:16)