Derweil erleide Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) in den USA ein ähnliches Schicksal wie Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF). Der Autoriese sei von der US-Umweltbehörde EPA wegen Abgasmanipulation verklagt worden und werde beschuldigt illegale Software zur Abgaskontrolle in rund 104.000 Dieselwagen installiert zu haben. Die Aktie habe rund 4,1% verloren.



Unter den Technologiewerten habe sich Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) um 0,1% leichter gezeigt, nachdem das Unternehmen einen Patentstreit mit der finnischen Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) beigelegt und eine Zusammenarbeit vereinbart habe. Die Nokia-Aktie habe dagegen um 6,4% zulegen können. Das Unternehmen solle von Apple eine Vorauszahlung und in Zukunft auch Umsatzbeteiligungen erhalten.



Schwächster Titel im Nasdaq 100 (ISIN: US6311011026, WKN A0AE1X) sei das Biotechunternehmen Alexion (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) (- 9%) gewesen. Die Trennung von vier leitenden Mitarbeitern habe unter den Anlegern Zweifel an den Erlösen mit dem wichtigsten Medikament Soliris geschürt. (24.05.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den größten Gewinnern am gestrigen Handelstag zählten die Aktien des US-Agrarhändlers Bunge (ISIN: BMG169621056, WKN: 762269, Ticker-Symbol: BU3) mit einem Plus von knapp 17%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der in der Schweiz beheimatete Rohstoffkonzern Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64, WKN: A1JAGV, Ticker-Symbol: 8GC, Nasdaq OTC-Symbol: GLCNF) habe sein Interesse an einer Übernahme bekundet.