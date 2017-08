Borsa Italiana-Aktienkurs Fiat-Aktie:

11,07 EUR +3,46% (21.08.2017, 12:54)



ISIN Fiat-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (21.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fiat-Aktie: Übernahmegerüchte sorgen für Kursfantasie! AktienanalyseDer chinesische Automobilhersteller Great Wall Motor ist eigenen Angaben zufolge an einer teilweisen oder vollständigen Übernahme an Fiat Chrysler Automobiles (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) interessiert, besonderes Augenmerk wirft der Konzern auf die Geländewagen-Marke Jaap, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei verfolge der Great-Wall-Chef Wang Fengying die Strategie, weltweit der größte SUV-Hersteller zu werden - mit der Übernahme von Jeep würde dies schneller gelingen.Gegenwind könnte jedoch seitens der US-Regierung kommen, angesichts der Spannungen in der Handelspolitik beider Länder würden Experten von einem großen Widerstand der USA ausgehen. Nicht zuletzt könnte sich der amtierende US-Präsident Donald Trump persönlich gegen eine Übernahme einsetzen, das letzte Wort habe aber der US-Ausschuss für Auslandsinvestitionen (CFIUS) inne.Börsenplätze Fiat-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fiat-Aktie:11,09 EUR +3,69% (21.08.2017, 12:50)