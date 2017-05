Börsenplätze Ferratum-Aktie:



Kurzprofil Ferratum Group:



Die finnische Ferratum Group (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS, Ticker-Symbol: FRU), ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25 EUR bis 3.000 EUR beantragen. Zudem bietet Ferratum erfolgreichen Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,4 Millionen existierende und ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht die Datenbank aus 4,1 Millionen Benutzerkonten (zum 30. Juni 2016). Ferratum ist in 23 Ländern weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig. (16.05.2017/ac/a/nw)







Helsinki (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management baut Netto-Leerverkaufsposition in Ferratum-Aktien ab:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd sind bei den Aktien der Ferratum Group (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS, Ticker-Symbol: FRU) wieder aktiv und haben sich sichtbar zurückgezogen.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 11.05.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,51% auf 0,43% der Ferratum-Aktien reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Ferratum:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufern der Hedgefonds in den Ferratum-Aktien: mindestens 0,43%.