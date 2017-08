SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Feintool-Aktie:

Kurzprofil Feintool:



Das Technologieunternehmen Feintool (ISIN: CH0009320091, WKN: 905428, Ticker-Symbol: FTO, SIX Swiss Ex: FTON) ist weltweit führend in der Entwicklung von Feinschneidanlagen und der Produktion einbaufertiger Feinschneid- und Umformkomponenten besonders für die Automobilindustrie. Mit seinen Kunden pflegt Feintool über den gesamten Prozess des Feinschneidens und Umformens hinweg enge Partnerschaften - vom Komponentendesign und der Werkzeugkonstruktion über den Anlagenbau bis hin zur Teilefertigung in Großserie. Neben dem Feinschneiden setzt die Feintool-Gruppe weitere Schlüsselverfahren wie das spanlose Umformen und die Taumeltechnologie ein und ist damit der weltweit einzige Komplettanbieter für die wirtschaftliche Herstellung komplexer Präzisionskomponenten.



Mit Standorten in Europa, Japan, China und den USA ist die Feintool-Gruppe in den wichtigsten Automobilmärkten der Welt vertreten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Lyss (CH) beschäftigt knapp 2.000 Mitarbeiter. An seinen Standorten bildet Feintool rund 80 junge Menschen hauptsächlich zu Polymechanikern, Konstrukteuren und Kaufleuten aus. (30.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Feintool-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Technologieunternehmens Feintool (ISIN: CH0009320091, WKN: 905428, Ticker-Symbol: FTO, SIX Swiss Ex: FTON).Lichvar erhöhe seine Wachstumsprognose für System Parts, um die stärkeren Zuwächse in Europa und den leichten Umsatzrückgang in Asien zu berücksichtigen. Der Umsatz von Fineblanking Tech dürfte in H2 17 wieder positiv ausfallen, was den Rückstand in H1 17 aber wohl kaum vollständig ausgleichen werde. Aufgrund der stark gestiegenen EBIT-Marge bei System Parts in Europa, bei zugleich deutlich tieferen Werten in Asien und bei Fineblanking Tech, rechne der Analyst mit einer Marge im Einklang mit dem Ausblick 2017.Lichvar sei überzeugt, dass Feintool im hohen einstelligen Bereich zulegen werde, rechne aber nur mit einer leicht verbesserten EBIT-Marge. In Kombination mit den höheren Werten für Nettozinsertrag und Steuern ergebe sich dadurch eine EPS-Prognose 2017-19, die um -5,7%, +1,7% bzw. +1,8% zu korrigieren sei.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Feintool-Aktie und das Kursziel von CHF 135. (Analyse vom 30.08.2017)