Xetra-Aktienkurs Fair Value REIT-Aktie:

7,99 EUR +1,78% (23.05.2017, 15:48)



ISIN Fair Value REIT-Aktie:

DE000A0MW975



WKN Fair Value REIT-Aktie:

A0MW97



Ticker-Symbol Fair Value REIT-Aktie:

FVI



Kurzprofil Fair Value REIT-AG:



Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975, WKN: A0MW97, Ticker-Symbol: FVI) mit Sitz in Gräfelfing, Landkreis München, konzentriert sich auf den Erwerb sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind derzeit vor allem Einzelhandels- und Büroimmobilien in deutschen Regionalzentren.



Zum 31. März 2017 bestand das direkt und indirekt gehaltene Gesamtportfolio aus 32 Immobilien: Die Marktwerte der Immobilien in Höhe von insgesamt rund 289 Mio. EUR entsprechen den beizulegenden Zeitwerten nach IFRS 13. Zum 31. März 2017 lag der ertragsgewichtete Vermietungsstand des Bestandsportfolios bei 91,0% und die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge bei 5,1 Jahren. (23.05.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Fair Value REIT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975, WKN: A0MW97, Ticker-Symbol: FVI) nach wie vor zu kaufen.Aufgrund von Objektverkäufen habe Fair Value im ersten Quartal erwartungsgemäß leicht rückläufige Mieterträge (im Vorjahresvergleich) verzeichnet, den Gewinn und die FFO aber deutlich gesteigert. Ursächlich dafür seien insbesondere operative Verbesserungen wie gesunkene Aufwendungen und eine erhöhte Umlagequote der Betriebs- und Nebenkosten gewesen, die ihrerseits den erhöhten Vermietungsstand widerspiegeln würden. Damit profitiere Fair Value von den umfangreichen Vorarbeiten der letzten Jahre, mit denen wichtige Portfolioimmobilien neu positioniert worden seien.Insgesamt entspreche die Entwicklung den Erwartungen, weswegen der Vorstand seine Prognose für das laufende Jahr, die ein stabiles FFO-Ergebnis und eine Dividende von 25 Cent je Aktie vorsehe, bestätigt habe. Auch die Aktienanalysten von SMC Research haben ihre Schätzungen weitestgehend unverändert gelassen und lediglich den Anpassungspfad der Minderheitsanteile etwas modifiziert. Damit würden sei der Möglichkeit Rechnung tragen, dass der geplante große Ankauf von Fondsimmobilien wahrscheinlich nicht in der ursprünglich anvisierten Form gelingen werde, weswegen die strategisch angestrebte Erhöhung des Anteils der Direktinvestments wie schon bisher in einem schrittweisen Prozess umgesetzt werde.Börsenplätze Fair Value REIT-Aktie: