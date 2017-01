NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (11.01.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Lange habe sich der Social Media-Anbieter bemüht, Videos zu etablieren - jetzt scheine Facebook am Ziel. Eigenen Angaben zufolge würden jeden Tag 100 Millionen Stunden an Videos angeschaut. Zeit damit Geld zu verdienen. Es fehle aber an der richtigen Strategie, denn Werbung vor Videos werde zu 60 Prozent weggeklickt - für eine Abo-Gebühr wie bei Netflix würden die Videos zu wenig Inhalt bieten. Die Lösung: Werbung in die Videos schneiden.Noch sei der Internet-Riese nicht reif für die Milliarden an Werbung mit Videos. Facebook-CEO Mark Zuckerberg sehe Video jedoch als die neue Form der Kommunikation in einer vernetzten Welt und gebe die Marschroute dahingehend vor. Die Weiterentwicklung von Video-Inhalten auf Facebook geht rasant weiter und gibt den Bullen ein starkes Argument für ein Fortsetzen des Aufwärtstrends, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2017)