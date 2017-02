NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktie bekommt einen Dämpfer - AktienanalyseFacebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) hat mit weiterhin rasantem Wachstum im vergangenen Quartal alle Erwartungen übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um 51 Prozent auf 8,81 Mrd. Dollar gestiegen. Der Gewinn sei mit 3,57 Mrd. Dollar sogar mehr als verdoppelt worden. Angesichts dieser Rekordzahlen verwundere es nicht, dass die Facebook-Aktie in einer ersten Reaktion ein Allzeithoch erreicht habe. Allerdings habe CEO Mark Zuckerberg der Euphorie einen Dämpfer versetzt. Denn im Analysten-Call habe er davor gewarnt, dass sich das Wachstum nicht ewig fortschreiben lassen werde. Schließlich hätten bereits fast zwei Mrd. Menschen Facebook genutzt. Zudem könne man die Plattform nicht mit noch mehr Werbung überfrachten. Daher habe Zuckerberg angekündigt, kräftig in neue Mitarbeiter zu investieren und die Ausgaben weiter zu erhöhen. Geplant seien unter anderen weitere Investitionen in Videos.Nach den Aussagen sei die Facebook-Aktie nach unten gedreht. Das erinnert an Herbst 2014, als der Titel nach ähnlichen Aussagen im Conference Call eine längere Schwächeperiode durchmachte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2017)XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:125,00 EUR -0,20% (09.02.2017, 16:20)Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:125,345 EUR -0,21% (09.02.2017, 16:35)