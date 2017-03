Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

131,246 EUR +0,29% (13.02.2017, 15:37)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

138,24 USD +0,38% (13.02.2017, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (10.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktie auf Allzeithoch! Der Trend zeigt weiter steil nach oben! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Der Trend bei der Facebook-Aktie zeige momentan weiter steil nach oben. Die Facebook-Aktie habe gestern an der Wall Street ein weiteres Allzeithoch erreicht. Es gebe im Moment nichts, was die Anleger irgendwie in Sorgen stürze, denke der Börsenexperte. Der Anstieg der Facebook-Aktie werde natürlich irgendwann enden.Der Facebook-Konzern ist aber aktuell mit 1,8 Mrd. monatlich aktiven Nutzern sehr stark, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.03.2017)XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:130,40 EUR -0,27% (13.02.2017, 15:18)